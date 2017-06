Deze voorwerpen komen voor in video’s met kinderporno: herkent u ze?

Europol heeft een website gelanceerd waarop objecten te zien zijn uit video’s met kindermisbruik. Met de website wil de Europese politiedienst de Europeanen oproepen om mee te helpen bij de onderzoeken naar de beelden.

Ogenschijnlijk onschadelijke objecten, zoals een shampoofles, een plastic zak of een stuk behangpapier kunnen tot een gouden tip leiden, aldus Europol in Den Haag. Op de website www.europol.europa.eu/stopchildabuse worden daarom 20 objecten getoond die op foto’s of video’s met kinderporno te zien zijn. Het gaat om beelden van lopende zaken die de speurders niet kunnen oplossen, aldus BBC. Wie een voorwerp herkent, kan dan de politie verwittigen via een anonieme tip of de sociale media.

De kleinste aanwijzingen kunnen een zaak soms oplossen, aldus Europol. Wanneer een object herkend wordt, kan mogelijk een kind gered worden. Onlangs nog werden door voedselverpakkingen en vuilnisbakken die op foto’s te zien waren, twee slachtoffers geïdentificeerd.

Vorig jaar waarschuwde Europol nog dat het livestreamen van kindermisbruik “een groeiende bedreiging” is.

Bekijk hier alvast een aantal objecten:

Foto: Europol

Foto: europol

Foto: europol

Foto: europol

Foto: europol

Foto: europol

Foto: europol

Foto: europol

Foto: europol