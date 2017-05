“Als Trump uit het klimaatakkoord stapt zal dat louter symbolische daad zijn”

“We moeten een eventuele uitstap van de Verenigde Staten uit het klimaatakkoord niet dramatiseren”, analyseert Jean-Pascal van Ypersele, docent Klimatologie aan de UCL en voormalig vice-voorzitter van het VN-klimaatpanel (IPCC). Dat doet van Ypersele woensdag nadat gefluisterd werd dat de Amerikaanse president uit het historische akkoord wil stappen.

Wie het klimaatakkoord van Parijs ratificeert, wil inspanningen leveren om de klimaatopwarming onder de twee graden Celsius te houden door minder broeikasgassen uit te stoten. Professor van Ypersele benadrukt dat 147 landen het akkoord hebben geratificeerd, en dat als de VS zich terugtrekken, er nog 146 overblijven die samen instaan voor 85 procent van de emissie. “Als Trump zich zou terugtrekken, dan zou draagwijdte eerder beperkt zijn waardoor een uitstap louter symbolisch is”, nuanceert de professor Klimatologie.

Jean-Pascal Van Ypersele Foto: Photo News

Trump kan de Verenigde Staten ook niet zomaar van vandaag op morgen uit het klimaatakkoord halen, meent van Ypersele. “Dat akkoord is al getekend en geratificeerd door de Verenigde Staten sinds november 2016. Een uittreding kan pas vier jaar na de ondertekening van dat akkoord, op het einde van zijn termijn als president met andere woorden.”

Uitstelgedrag

Tot slot waarschuwt van Ypersele dat het niet zo slim is om zomaar uit het akkoord te stappen. “Als de VS geen deel meer uitmaken van het akkoord, dan zetelen ze ook niet meer in de vergaderingen waar de regels opgesteld worden en zo verliezen ze een mogelijke manier om het debat te beïnvloeden”, aldus van Ypersele.

Trump lijkt die impact ook zelf te beseffen, te merken aan zijn uitstelgedrag. “Vlak na zijn verkiezing, ondertussen alweer meer dan vier maanden geleden, kondigde Trump al aan dat hij “zeer vlug uit het akkoord zou stappen”. Dan werd die beslissing uitgesteld naar de G7, vervolgens zou het na de G7 gebeuren en nu zou hij “over een paar dagen” beslissen. Het is duidelijk dat Trump beseft dat zo’n beslissing niet zonder gevolgen blijft,” aldus van Ypersele.