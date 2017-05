Donderdag op Roland Garros: Van Uytvanck treft Radwanska op Court Suzanne Lenglen

Alison Van Uytvanck (WTA 112) speelt donderdag op Roland Garros haar tweederondepartij tegen de Poolse Agnieszka Radwanska (WTA 10). Ze komt als eerste in actie op Court Suzanne Lenglen.

Naast Van Uytvanck treden nog twee andere Belgische speelsters aan in de eerste ronde van het dubbelspel, telkens op Court 10. Kirsten Flipkens en de Italiaanse Francesca Schiavone kijken de Kazachse Yulia Putintseva en de Russin Natalia Vikhlyantseva in de ogen in de tweede wedstrijd op het court. Meteen daarna is Elise Mertens, aan de zijde van Alizé Cornet, aan de beurt. Het Frans-Belgische duo treft de Amerikaanse Bethanie Mattek-Sands en de Tsjechische Lucie Safarova, de eerste reekshoofden.

(vanaf 11u00):

. Court Philippe Chatrier:

Barbora Strycova (Tsj) - Alizé Cornet (Fra)

Stan Wawrinka (Zwi/3) - Alexandr Dolgopolov (Oek)

Thiago Monteiro (Bra) - Gaël Monfils (Fra/15)

Ekaterina Alexandrova (Rus) - Karolina Pliskova (Tsj/2)

. Court Suzanne Lenglen:

++ Alison Van Uytvanck (BEL) - Agnieszka Radwanska (Pol/9)

Andy Murray (GBr/1) - Martin Klizan (Svk)

Tatjana Maria (Dui) - Simona Halep (Roe/3)

Richard Gasquet (Fra) - Victor Estrella Burgos (Dom)

. Court 1:

Konstantin Kravchuk (Rus) - Marin Cilic (Kro/7)

Jeremy Chardy (Fra) - Kei Nishikori (Jap/8)

Chloe Paquet (Fra) - Caroline Garcia (Fra)

Carina Witthöft (Dui) - Pauline Parmentier (Fra)

. Court 10:

Andre Begemann/Philip Oswald (Dui/Oos) - Julio Peralta/Horacio Zeballos (Arg)

++ Yulia Putintseva/Natalia Vikhlyantseva (Kaz/Rus) - Kirsten Flipkens/Francesca Schiavone (BEL/Ita)

++ Bethanie Mattek-Sands/Lucie Safarova (VSt/Tsj/1) - Alizé Cornet/Elise Mertens (Fra/BEL)