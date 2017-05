Dit zijn de plannen voor uw afvalfactuur tot 2025

Hasselt - De afvalfactuur voor de Limburgse gezinnen zal ook in de komende legislatuur (2019-2024) constant blijven. We hebben dat sinds 2013 kunnen doen en als er geen abnormaliteiten gebeuren, kan dat de volgende zes jaar zo blijven.” Dat zegt voorzitter Walter Cremers (sp.a) van Limburg.net. Hij vindt dat de intercommunales onterecht in een negatief daglicht worden gesteld.

Limburg.net is verantwoordelijk voor de huisvuilinzameling in de 44 Limburgse gemeenten en Diest. Het zit de voorzitter zeer hoog dat de intercommunale na de storm over de publieke vennootschappen ook ...