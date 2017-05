Doolbeek in Helchteren ernstig vervuild door lozing opvangcentrum

Houthalen-Helchteren - De Doolbeek in Helchteren is ernstig vervuild, een gevolg van problemen met het afvalwater van het noodopvangcentrum. Dat stroomt vooral bij zware regenval gewoon de beek in. De zuiveringsinstallatie is te klein, maar wordt op dit moment al verbeterd. Vandaag is er ook overleg over de opkuis. De gemeente heeft het Rode Kruis wel al gedagvaard.

“Al maandenlang kampt de Doolbeek met een ernstige vervuiling”, zegt Stijn Van Dingenen, oppositieraadslid voor S&D in Houthalen-Helchteren. “Meer dan waarschijnlijk is die vervuiling ...