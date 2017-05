Hasselt -

Vanmiddag hebben de veldrijders van Telenet Fidea Lions zich laten onderzoeken in het Jessa Ziekenhuis in Hasselt, onder hen ook Limburger Quinten Hermans. De onderzoeken kaderen in een internationale studie die nagaat welke gevolgen topsport heeft op het hart en hoe hartritmestoornissen zich ontwikkelen.