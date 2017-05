Yellow Tigers openen WK-kwalificaties met vlotte zege

De Belgische volleybalvrouwen zijn woensdag in De Lange Munte in Kortrijk goed gestart aan hun tweede en laatste kwalificatietoernooi voor het WK van volgend jaar in het Japanse Tokio. De Yellow Tigers (FIVB 16) hadden in hun openingswedstrijd geen kind aan het veel lager geklasseerde Letland (FIVB 66) en haalden het met duidelijke 3-0 cijfers, de setstanden waren 25-17, 25-13 en 25-12.

België speelt in totaal vijf duels in kwalificatiegroep D. Donderdag geven de Tigers Spanje (FIVB 33) partij, vrijdag Wit-Rusland (FIVB 44), zaterdag Bosnië-Herzegovina (FIVB 79) en zondag Italië (FIVB 8). De groepswinnaar plaatst zich voor het WK 2018 in Tokio, de tweede krijgt van 22 tot 27 augustus nog een laatste kans. In barragematchen tegen de tweedes uit de andere Europese poules wordt dan om de laatste twee tickets gestreden.

Verwacht wordt dat de partij tegen de sterke Italianen doorslaggevend wordt. “Wij zijn favoriet voor de tweede plaats en dat is ons eerste doel, daarna pas kunnen we uitdager worden voor de eerste plaats, die dat WK-ticket oplevert”, had bondscoach Gert Vande Broek voor aanvang van het toernooi laten optekenen. “Wij konden Italië één keer verrassen op het EK 2013, waar we brons haalden, maar nadien verloren we telkens tegen hen in de World Grand Prix en vooral de nederlaag van vorig jaar op het pre-olympisch toernooi ligt nog bij iedereen zwaar op de maag. We hadden daar matchballen om naar de Spelen te mogen”.