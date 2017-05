Heusden-Zolder -

Vandaag is het werelddag zonder tabak. Verschillende ziekenhuizen willen rokers aanmoedigen hun sigaretten op te bergen nu het nog kan, want longkanker is nog altijd een van de kankers waaraan de meeste patiënten sterven. Maar, stoppen is niet zo makkelijk als het lijkt. Daarom kunnen rokers vandaag in het Sint-Franciscusziekenhuis van Heusden-Zolder terecht voor een gratis longtest en informatie over rookbegeleiding.