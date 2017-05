Tegenstandster Venus Williams is niet onder de indruk: “Elise Mertens? Wie?”

Elise Mertens (WTA 60) heeft zichzelf op Roland Garros een droomaffiche tegen Venus Williams (WTA 11) bezorgd in de derde ronde. Mertens klopte de Nederlandse qualifier Richel Hogenkamp (WTA 105) na één uur en 31 minuten in twee sets (6-3 en 6-4). Williams, die voor de twintigste keer op het Parijse gravel staat, was na 1 uur en 20 minuten in twee sets (6-3 en 6-1) te sterk voor de Japanse Kurumi Nara (WTA 90).

“Het is altijd makkelijker als je een wedstrijd onder controle hebt”, zei de 37-jarige Amerikaanse na haar vlotte overwinning in de tweede ronde. “In de eerste set verliep het iets stroever. Nara speelde goed en verraste me met enkele ongelooflijke defensieve slagen. Ik moest me wat aanpassen aan haar spel, maar ik maakte al minder fouten dan in de eerste ronde. Ik wil op dat goede elan voortgaan”, zei Williams, die de familienaam op Roland Garros moet verdedigen. Haar zwangere zus Serena keek toe vanuit de tribunes en complimenteerde Venus met een simpele “good job”. “Ik ben er zeker van dat het haar deugd doet de spanning van een grandslamtoernooi te voelen zonder dat er druk op haar schouders ligt om te winnen”, aldus Venus Williams.

In de volgende ronde neemt de 37-jarige Amerikaanse het op tegen de zestien jaar jongere leading lady van het Belgische vrouwentennis: Elise Mertens, die tegen de Nederlandse qualifier Richel Hogenkamp won in drie sets.

“Mertens? Wie?”, reageerde Williams. “Ik denk niet dat ik al tegen haar gespeeld heb. Ik zal wel zien hoe ze speelt, dat wordt sowieso interessant. Ik wil winnen, het maakt niet uit tegen welke tegenstander. Die gulzigheid is een ingesteldheid die je nodig hebt in het tennis”, besloot Williams.

Vorig jaar bereikte Venus Williams de achtste finales op Roland Garros. In 2002 bereikte ze de finale, die ze verloor van haar jongere zus Serena. De oudste van de zusjes Williams won het tweede grandslamtoernooi van het seizoen nog nooit.