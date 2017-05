20 maanden cel voor meerdere inbraken in Peer

Peer - Een 32-jarige Albanees heeft in Hasselt een ticketje gekregen voor 30 maanden cel, waarvan 20 effectief, voor een reeks van inbraken. Zijn ‘werkterrein’ was uitgestrekt over heel België.

In diverse andere arrondissementen lopen er nu nog onderzoeken naar de man. “Sinds 2013 komt hij al naar hier om er zijn slag te slaan,” aldus het parket. De dertiger verblijft momenteel in de gevangenis nadat hij eind vorig jaar in Peer tegen de lamp liep. Bij een van zijn inbraken zijn er beelden van hem gemaakt. Ook is zijn DNA aangetroffen, net als schoenafdrukken. In december werd hij uiteindelijk aan een woning in Peer opgepakt.

Het parket bestempelde hem als een rondtrekkende dief die samen met nog anderen aan de slag ging. Die andere verdachten konden de speurders niet identificeren. De man is nu veroordeeld voor zeven inbraken, vooral in het Peerse. Zijn buit bestond hoofdzakelijk uit geld en juwelen. Daarnaast heeft de dief nog zes pogingen op zijn actief staan. De dader zei het geld nodig te hebben voor een ziek familielid in Albanië. De proceskosten van ruim 6.500 euro zijn eveneens voor zijn rekening. Aan twee burgerlijke partijen moet de man 501 euro betalen.