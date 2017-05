Tom Waes beleeft emotionele rollercoaster in speciale aflevering van Reizen Waes

Tom Waes verschijnt komende zondag weer op uw beeldbuis met zijn reisprogramma ‘Reizen Waes’. De aflevering van zondag verschilt echter enigszins van de andere. Tom reist naar de vluchtelingen in Noord-Oeganda om er te helpen. Hij ontmoet er lokale hulpverleners, maar ook vluchtelingen. En daar blijkt hij het soms moeilijker mee te hebben dan sommigen van deze ruwe bolster misschien wel zouden verwachten.

Tom Waes kwam zelf op het idee om de actie ‘Hongersnood 12-12’ te ondersteunen. Hij wilde Vlaanderen laten zien hoe de situatie is in het grootste vluchtelingenkamp ter wereld en wat wij als burger kunnen doen om te helpen. “Ik vind het belangrijk om in het zog van 12-12 mee te reizen en te tonen hoe haar middelen ingezet worden in deze humanitaire crisis”, zegt de tv-presentator.

Wanneer Tom een meisje ontmoet van 22 jaar krijgt hij het moeilijk. “Victoria heeft haar vader verloren en haar moeder moeten achterlaten omdat ze ziek is. Ze heeft geen idee waar haar broers en zussen zijn... Dat meisje is getraumatiseerd”, klinkt het. Het enige wat Victoria op dit moment nog heeft, zijn haar kleren en haar dochter.

‘Reizen Waes 12-12’ wordt zondagavond uitgezonden op Eén om 21.20 uur.