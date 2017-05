Uber nu ook voor grote groepen in Brussel

Taxidienst Uber lanceert vandaag UberVan, zijn derde mobiliteitsoptie in Brussel, naast UberX en UberXL met een gewone of een limowagen. De UberVan service richt zich op grotere groepen, zoals uitgaande jongeren. De nieuwe dienst krijgt meteen ook de steun van de Responsible Young Drivers.

In de hoofdstad heeft Uber intussen de kaap van 60.000 gebruikers bereikt en onder die gebruikers groeide de vraag naar grotere alternatieven dan een gewone auto. Voor een familie-uitstap of een groep jongeren die een avondje uitgaan, is een auto vaak te krap.

“UberVan biedt plaats aan groepen tot 6 personen en je kan bovendien de ritprijs eenvoudig delen onder elkaar via de app” zegt Joost Verdiesen, algemeen directeur van Uber in België.

De Responsible Young Drivers steunen de komst van de UberVan. Zij zien de nieuwe mobiliteitsoptie als een alternatief tegen het dronken rijden. Het is een extra manier om ‘s nachts veilig thuis te geraken, wanneer het openbaar vervoer beperkt is.

“Jongeren kunnen alleen tijdens de nieuwjaarsnacht beroep doen op de verantwoordelijke jonge bestuurders voor een veilige rit naar huis. De rest van het jaar zijn andere oplossingen nodig en UberVan is daarom een initiatief dat we volop ondersteunen”, aldus Johan Chiers van Responsible Young Drivers.