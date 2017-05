First Lady uit ‘House of Cards’ vindt het niet fair dat ze niet hetzelfde loon krijgt

Een jaar geleden bond Robin Wright (51) al de kat de bel aan. Ze vond het niet eerlijk dat ze niet evenveel verdiende als Kevin Spacey, haar tegenspeler in de populaire Netflix-reeks 'House of Cards'. Ze vroeg toen om loonopslag, maar laat nu in een interview weten dat ze denkt die nog altijd niet te hebben gekregen.

Steeds meer actrices pikken het niet langer dat ze minder betaald worden dan hun mannelijke collega's. Ook Robin Wright, die Claire Underwood speelt in 'House of Cards', zei een jaar geleden al dat ze het niet eerlijk vond dat Kevin Spacey meer geld krijgt dan haar. Ze riep toen de producers van de reeks openlijk op om komaf te maken met die ongelijkheid, maar daar lijkt niet veel van in huis te zijn gekomen.

"Ik denk niet dat ik hetzelfde bedrag krijg", zegt ze in een interview met Rhapsody Magazine. "Ze beloofden me dat ik een loonopslag zou krijgen, maar ik denk niet dat daar veel van in huis is gekomen. Ik hou er niet van om bedot te worden. Niemand houdt daarvan. Het blijft nog steeds een werkveld dat door mannen wordt gedomineerd. Er is sprake van conditionering bij mannen en dat moet veranderen. Ze moeten worden heropgevoed. Er is een nieuwe manier van denken nodig. Een nieuwe filosofie."

Straffe woorden, maar de cijfers geven haar gelijk. In 'House of Cards' komt ze even vaak aan bod als Kevin Spacey die naar verluidt 450.000 euro per aflevering krijgt en zij was de eerste die de reeks dankzij haar vertolking een Golden Globe opleverde. Benieuwd of er dit keer wel naar haar geluisterd zal worden.