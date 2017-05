Exploderende waterleiding veroorzaakt ware ravage

Inwoners van de Oekraïense hoofdstad Kiev werden maandag opgeschrikt toen een ondergrondse waterleiding met een enorme knal explodeerde. Door de ontploffing raakten verschillende auto’s en huizen beschadigd door rondvliegend puin en water. Volgens een energieleverancier in Kiev werd de explosie veroorzaakt toen de verouderde waterleiding werd getest om opnieuw in gebruik te worden genomen.

De krachtige explosie werd gefilmd door verschillende beveiligingscamera’s in de buurt van de straat waar het spectaculaire ongeval gebeurde. Op de beelden is te zien hoe het wegdek plots omhooggeduwd wordt door een grote hoeveelheid water, waarna de straat enkele seconden later volledig onder water staat.

Volgens een ooggetuige veroorzaakte de explosie een “fontein van meer dan zeven verdiepen hoog” en zat er een gat van minstens zes meter diep in het wegdek. Verschillende auto’s en huizen raakten beschadigd door rondvliegende stenen en ander puin, en het spectaculaire incident bedekt alles met een dikke laag modder.

Volgens een energieleverancier van de Oekraïense hoofdstad was het een stuk van de waterleiding dat huizen voorziet van warm water, maar bevatte de pijp door de test enkel koud water waardoor een nog ergere ramp werd vermeden.

Het stadsbestuur van Kiev verklaarde dat de ontplofte leiding al 37 jaar niet meer wordt gebruikt, waardoor de test moest uitwijzen of het stuk van de leiding opnieuw kon worden opengesteld. De bevoegde ambtenaren krijgen nu ook bakken kritiek te slikken, omdat oude leidingen niet meer zouden mogen worden gebruikt en na 25 jaar dringend aan vervanging toe zijn.