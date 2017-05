Ivo Belet na heisa onkostenvergoeding Europarlementsleden: “Gewoonweg leugens”

Hasselt - Een Europarlementslid verdient bruto 8.484 euro, maar krijgt daar bovenop nog een forfaitaire onkostenvergoeding van 4.342 euro. Goed voor 39 miljoen euro jaarlijks, zo blijkt uit een onderzoek genaamd ‘The MEP’s Project’, waaraan 24 media meewerkten. Onder de 748 Europarlementariërs zitten ook 21 Belgische leden, ook Ivo Belet (CD&V). Van hem werd beweerd dat hij als enige een kantoor van zichzelf huurt, “maar dat zijn gewoon pure leugens”.

“Toen ik gecontacteerd werd door Knack, heb ik meteen gezegd dat ik graag wilde meewerken, maar dat de waarheid wel verteld moest worden”, steekt Belet van wal. “Dat is spijtig genoeg niet gebeurd. Het is een heel eenzijdig verhaal geworden, waarin het lijkt alsof we die 4.342 euro gebruiken voor een kantoor en de inrichting terwijl het veel verder gaat dan dat.”

Streng beveiligd

“Ik heb een kantoor in Brussel en eentje in Straatsburg, die worden door het parlement betaald omdat ze werkruimtes zijn. Die kantoren worden erg streng beveiligd, wat veel mensen afschrikt. Daarom heb ik bij mij thuis een ontvangstruimte waar mensen langs kunnen komen. Ik heb in mijn huis ook een kantoorruimte, zoals velen, die bomvol dossiers ligt.”

“Vroeger, voor mijn politieke carrière, kon ik die ruimtes als onkosten inbrengen bij de belastingen. Als je als zelfstandige een gedeelte van je huis als kantoor gebruikt, kan via een boekhouder berekend worden hoeveel geld je uitgeeft aan je werkruimte. Zowel qua woonoppervlakte die voor werkdoeleinden dienst doet, als elektriciteit die daarvoor gebruikt wordt. Sinds ik Europarlementslid ben, gaat dat niet meer. Daarom krijgen we die forfaitaire onkostenvergoeding.”

Zeer riant

“Versta me niet verkeerd: ik vind het zelf een zeer riante vergoeding. Maar het is niet zo dat die enkel naar een kantoorruimte gaat. e hebt als Europarlementslid heel wat andere onkosten. Eerst en vooral is er een heel hoge GSM-kost, er is de inrichting zoals laptops, printers, ... , noodzakelijke werkinstrumenten. Als Europarlementariër moet je ook bereikbaar zijn van Maaseik tot in De Panne en zelfs het buitenland. Ik reis dagelijks rond voor besprekingen, lezingen, seminaries, ... . Die reiskost ligt bijzonder hoog. Er is niet alleen de benzine, maar ook het onderhoud van de auto en vooral de slijtage. Door het hoge aantal kilometers moet ik om de drie jaar een nieuwe auto kopen, omdat hij gewoon op is. Met de vergoeding mogen we ook representaties betalen, zoals kledingkosten.”

Duidelijke criteria

“Het onderzoek dat gevoerd werd, stelt dat niemand weet waar het geld naartoe gaat, maar ook dat klopt niet helemaal. Er zijn wel degelijk duidelijke criteria waaraan het geld gespendeerd mag worden, en vooral ook waaraan niet.”

“Waarom ik er voor gekozen heb om geen kantoorruimte te huren ergens? Ik heb het geluk dat ik in België woon. Ik kan ’s avonds gewoon naar Hasselt terugrijden, andere Europese parlementsleden moeten een hele week ergens verblijven. Ik zie de noodzaak er gewoon niet van in. Mensen kunnen me altijd bereiken op verschillende plaatsen. Dat vinden zowel zij als ik aangenamer. Ik heb geen behoefte aan nog een kantoor.”