Vertelde An Lemmens via deze tweet waarom ze scheidde?

Het duurde ruim twee jaar, maar nu lijkt het alsof An Lemmens toch een tip van de sluier heeft gelicht over de reden van haar scheiding met Arne Quinze.

De kunstenaar en presentatrice leerden elkaar in 2012 kennen, waarna de liefdesvonk meteen aangewakkerd werd. Ze kregen ook samen een baby Zappa Rosa, maar snel nadien was het sprookje over en kondigden de twee hun scheiding aan. Amper twee jaar had hun sprookje geduurd. De reden van de plotse breuk werd altijd verzwegen. Tot nu. An postte namelijk een foto op haar Instagram-account waarop een vrolijk slapende baby te zien is. Het bijschrift laat niet veel aan de verbeelding over: “Hoe ik slaap, wetende dat ik single ben maar dat niemand me bedriegt”.