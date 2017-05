'Grease'-ster krijgt tragisch nieuws te verwerken

Olivia Newton-John (68) heeft een mededeling verspreid waarin ze bekendmaakt dat ze aan borstkanker lijdt. Tragisch nieuws voor de vrouw die de wereld vooral kent van haar rol als Sandy in 'Grease', want 25 jaar geleden werd ze al eens met de ziekte geconfronteerd.

De laatste tijd had Olivia Newton-John wel vaker last van pijn aan haar rug. Toen die niet langer te harden was, ging ze langs bij een dokter die alleen kon vaststellen dat haar borstkanker was teruggekeerd en al uitgezaaid was naar haar rug. "De rugpijn die haar verplichtte de eerste helft van haar tournee uit te stellen, blijkt borstkanker te zijn die zich heeft verspreid tot op haar heiligbeen", klinkt het in een mededeling op Facebook.

Amputatie

Het is ongetwijfeld vreselijk nieuws voor de Brits/Australische zangeres en actrice want ze werd op 43-jarige leeftijd al eens geconfronteerd met borstkanker. Ze onderging toen een gedeeltelijke borstamputatie, een chemobehandeling en een reconstructie van haar borst. Uiteindelijk herstelde ze volledig, tot nu dus.

Toch houdt ze de moed erin. "Naast natuurlijke wellnesstherapie zal Olivia een korte behandeling met fotonbestraling ondergaan en ze is ervan overtuigd dat ze dat ze later op het jaar beter dan ooit zal terugkeren om haar shows af te werken", klinkt het nog.