Zomerse topjes voor élke gelegenheid

Nog snel een terrasje meepikken, een gezellige barbecue met familie of een festival met je beste vriendinnen? Wij zochten én vonden de perfecte zomertopjes voor élke zomerse gelegenheid!

Voor een terrasje

Laat je je ’s avonds verleiden door een terrasje, dan mag je outfit er best wat ‘exotischer’ uitzien. Zo krijg je een instant ‘vakantie in eigen land’ gevoel én matcht je outfit perfect bij je favoriete cocktail! Kies voor een open topje met een vrolijke zomerprint of kies voor een kaki topje dat je vervolgens een zomers accent geeft met de nodige accessoires!

Voor een barbecue

Voor een barbecue is een comfortabele outfit een must: of je nu zelf achter de barbecue staat, bezig bent met de kinderen of de hond achterna holt, een barbecue vergt toch nét iets meer energie dan een rustig terrasje. Ga daarom voor een casual chic outfit met een losse pasvorm. Een topje in T-shirtvorm maar in een luxueus stofje is perfect, net als een zomerse blouse!

Voor een festival

Comfortabel, niet te warm en liefst ook helemaal on trend. De off shoulder top is deze zomer een must voor op de festivalweide. Ga voor boho-chic in een kanten off shoulder topje of houd het simpel met off shoulder topje in een crèpe stofje en een effen kleur. Een bikerjasje of jeansjasje houdt je schouders ’s avonds warm!