Minstens 60 gewonden na zware ontploffing in Kaboel

In de Afghaanse hoofdstad Kaboel is woensdagochtend in een diplomatieke wijk een autobom ontploft. Dat meldt het Afghaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. Volgens het ministerie van Volksgezondheid, vielen er meer dan 60 gewonden.

De ontploffing vond plaats bij het Sanbakplein, in de buurt van verschillende ministeries, het NAVO-hoofdkwartier en buitenlandse ambassades, waaronder die van Duitsland, de Verenigde Staten en Groot-Brittannië.

“We hebben nog geen lichamen aangetroffen, aangezien we ons focussen op de gewonden”, aldus woordvoerder van Volksgezondheid Mohammad Ismail Kawusi.

Op het moment van de explosie (08.30 uur plaatselijke tijd), waren duizenden mensen onderweg naar hun werk.

BREAKING: A loud explosion has been heard in the Afghan capital of Kabul pic.twitter.com/ji47RboYrP