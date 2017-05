“Dader Manchester zou grotendeels alleen gehandeld hebben”

De politie twijfelt of de dader van de aanslag in Manchester, Salman Abedi, door een groter terreurnetwerk werd ondersteund. Dat meldt Russ Jackson van de antiterreurpolitie dinsdagavond.

“Onze onderzoeken tonen aan dat Abedi zelf de meeste aankopen heeft gedaan van de kernonderdelen (van de bom). Het is duidelijk geworden dat hij een groot deel van zijn acties en verplaatsingen alleen uitvoerde in de vier dagen tussen zijn aankomst in het land en de vreselijke aanslag”, klinkt het in een persbericht.

Na de aanslag van vorige week maandag na een concert van Ariana Grande, waarbij 22 doden vielen, vermoedde de politie dat een terreurnetwerk achter de zelfmoordaanslag zat. De aanslag werd opgeëist door terreurgroep Islamitische Staat. In totaal werden al zestien verdachten opgepakt, waarvan er ondertussen vijf zonder vervolging zijn vrijgelaten.

Foto: AP

Blauwe koffer

Uit het politieonderzoek zou nu blijken dat Abedi mogelijk toch alleen handelde. “Het is zeer belangrijk dat we er zeker van zijn dat hij geen deel uitmaakt van een breder netwerk, en we kunnen dit nog niet uitsluiten. Een aantal zaken over zijn gedrag en dat van zijn kennissen in de aanloop naar de aanslag blijven ons zorgen baren. We moeten die tot op het bot uitspitten”, klinkt het. “We vragen ons in het bijzonder af waarom hij bleef terugkeren naar de buurt van Wilmslow Road, en we moeten de blauwe koffer terugvinden die hij tijdens die trips gebruikte.”

Dinsdag gaf de politie nog een foto vrij van Abedi met de grote koffer, en vroeg ze aan getuigen om zich te melden.