“Frankrijk gebruikt buitensporige repressie onder mom van terrorisme”

In Frankrijk wordt de noodtoestand, die werd ingevoerd in de strijd tegen terrorisme, misbruikt om vreedzame betogingen in te perken. Dat zegt Amnesty International in een nieuwe rapport, dat “honderden onrechtmatigheden blootlegt die het recht op bewegingsvrijheid en het recht om vreedzaam te betogen inperken”. Daarnaast gebruikt de politie tijdens betogingen regelmatig “onnodig of disproportioneel geweld”, klinkt het.