Margriet Hermans: “Ik heb heel mijn leven een man willen zijn”

In Gert Late Night vertrouwt Margriet Hermans James Cooke op de boot van Gert Verhulst toe dat zij en haar partner Frank “een raar verleden” hebben. “We zijn beiden biseksueel.”

Of Magriet dat vrouwelijk contact niet mist sinds ze met Frank samen is? “Nee, maar ik ben wel graag bij vrouwen. Mocht Frank uit mijn leven verdwijnen, wat ik verschrikkelijk zou vinden want ik hoop dat hij mij overleeft, dan zou ik wellicht bij een vrouw gaan”, klinkt het.

“Eigenlijk heb ik heel mijn leven een man willen zijn”, zucht Margriet Hermans. “Mannen kunnen veel meer doen en hebben volgens mij meer uitdagingen in hun leven. Daarom ook dat ik nooit een vrouw aan de haard zou zijn.”