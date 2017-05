”Wij zijn niet meer de domsten van Vlaanderen”

Limburg is zijn achterstand op onderwijsvlak aan het inhalen, zo blijkt uit de schoolverlatersstudie van de VDAB. Het aantal hooggeschoolden is in vijf jaar flink gestegen: van 39,2 procent in 2012 naar 47,3 in 2016. Het aantal laaggeschoolden is dan weer gedaald: van 16,6 procent in 2012 naar 12,8 procent in 2016. Zelfs de cijfers na de komma zijn belangrijk, want we zijn niet meer de domsten van Vlaanderen. Limburg telt nu officieel 0,3 procent meer hoogopgeleiden dan Antwerpen. Peanuts misschien, maar elk diploma telt. Van de 213 professionele bachelors in de verpleegkunde die in 2015 zijn afgestudeerd zaten er in 2016 nog maar vier thuis zonder werk. De 124 informatici, de 86 ingenieurs industriële wetenschappen en de 99 kinesisten: allemaal aan de slag. Zelfs de 31 communicatiewetenschappers hebben - god mag weten waar - een job gevonden. Uiteraard geldt dat ook voor alle 38 dokters.

We zijn nog veraf van de benijdenswaardige 55 procent hoogopgeleiden die in Vlaams-Brabant de schoolbanken verlaten, maar de 50 procent is in zicht. Die betere cijfers danken we vooral aan de soepele regels van het hoger onderwijs. Sinds een aantal jaren kunnen studenten hun studies wat beter spreiden en dat levert gewoonweg meer hoogopgeleiden op. Ondanks de kritiek op dit systeem – te traag, te duur – heeft ons dat wel een ferme sprong opgeleverd.

Die groei is intussen al afgevlakt: tussen 2015 en 2016 zijn er amper 0,3 procent hooggeschoolden bijgekomen. Die truc is dus op, Limburg is dus weer op eigen zweet aangewezen. Hopelijk blijven we nu niet ter plaatse trappelen of Antwerpen steekt ons weer voorbij.

Als je de cijfers van het secundair goed bekijkt, dan weten we in elk geval waar de knelpunten zitten. Zo zijn het altijd dezelfde opleidingen die de meeste kans geven op werkloosheid: boekhouden-informatica in het TSO en kantoor in het BSO, om er maar enkele te noemen. De lijst vindt u verderop in deze krant. Opleidingen die jongeren vaak kiezen omdat ze denken dat ze dan ‘manager’ worden. Wie hen dat wijsmaakt, weten we niet. Maar de droom van een propere bureaujob zorgt vooral voor een hoop ellende achteraf. Schooldirecteurs zouden die lijstjes van de VDAB boven hun bed moeten hangen en eens uittellen hoeveel leerlingen zij elk jaar afleveren die richting dop sukkelen. Uit welke opleidingen komen die? Stop dan gewoonweg met die opleidingen aan te bieden. Maar jammer genoeg zijn er nog altijd te veel scholen gewoon bezig met zo veel mogelijk leerlingen aan zich te binden. De jongere vraagt? Zij draaien. Aan wie denken ze? Aan de jongeren? Of aan zichzelf?