Borstkankergeneesmiddel en testkit voor dikkedarmkanker winnen Galenusprijs

Brussel - De Galenusprijs voor een nieuw innovatief geneesmiddel is dinsdagavond uitgereikt aan het borstkankergeneesmiddel Ibrance van Pfizer. Het is al het 35ste jaar dat de prijs door de Artsenkrant wordt uitgereikt. Sinds vorig jaar is er ook een aparte prijs voor medische hulpmiddelen. Die ging deze keer naar de Idylla NRAS-BRAF Mutation Testkit voor dikkedarmkanker (colorectale kanker).

De jury van universiteitsprofessoren koos dit jaar het geneesmiddel Ibrance als winnaar uit elf ingezonden dossiers. “De molecule (palbociclib) is aangewezen voor de behandeling van welbepaalde vormen van plaatselijk gevorderde of uitgezaaide borstkanker bij vrouwen die al een hormoontherapie hebben gekregen. Ibrance is de eerste vertegenwoordiger van een nieuwe klasse van gerichte en doeltreffende geneesmiddelen”, luidt het.

In de categorie van beste medische hulpmiddelware dongen negen kandidaten mee naar de prijs. De Idylla NRAS-BRAF Mutation Testkit ging met de prijs aan de haal. “De volledig geautomatiseerde kit wordt gebruikt bij een uitgezaaide colorectale kanker om de behandeling correct te kunnen bepalen”, zegt de jury. “De analyse duurt amper twee uur, zodat er snel een behandeling kan worden opgestart.”

