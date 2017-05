Dinsdag omstreeks 16.30 uur gebeurde er een zwaar ongeval op de Kroonveldlaan in Dendermonde.

Een 17-jarige bromfietser reed er tegen een auto die wilde afslaan naar de Kolvenierslaan. De precieze oorzaak is voorlopig onduidelijk. Het parket stuurde een verkeersdeskundige ter plaatse. De jongeman werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. In de auto zaten een man en zijn twee kinderen. Zij bleven ongedeerd.