Tweede minister van nieuwe Franse regering in opspraak

De nieuwe Franse regering is nog maar pas aan de slag of er is al een tweede minister in opspraak gekomen.

Het gaat om minister van Europese Zaken Marielle de Sarnez. Het vroegere Europarlementslid is voorwerp van een vooronderzoek van het parket van Parijs naar “misbruik van vertrouwen”.

Het gaat om een nieuwe affaire van verondersteld werk in het Europees parlement. De politica heeft ontkend dat er onregelmatigheden zijn gebeurd en heeft klacht wegens laster ingediend tegen Sophie Montel, Europarlementslid van het Front national (FN). Zij had negentien collega’s, onder wie Marielle de Sarnez, ervan beticht mensen fictief te hebben laten betalen als medewerker van het Europees halfrond.

Vorige week kwam minister van Woning- en Stedenbouw Richard Ferrand onder druk te staan in verband met een vastgoedaffaire waarin zijn echtgenote betrokken is en waarbij zij voorrang zou hebben gekregen. Een tweede luik is ook verondersteld fictief werk voor zijn zoon als parlementair medewerker.

Ferrand heeft alle aantijgingen van de hand gewezen.

De nieuwe president Emmanuel Macron en zijn premier Edouard Philippe hebben bij de samenstelling van de nieuwe regering gezegd ethiek bij bewindslieden hoog in het vaandel te voeren.

(belga)