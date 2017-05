Model openhartig over haar lichaam na borstvoeding: "Mijn borsten zien eruit als uitgedroogde theezakjes"

De Britse Portia Freeman is model en mama van twee kinderen. Hoewel ze zielsveel van haar twee jongens houdt, vertelt ze op haar blog over hoe borstvoeding geven haar lichaam veranderd heeft.

"Ik heb het altijd leuk gevonden om kleine borsten te hebben" schrijft Portia op haar blog. "Dat was voor ik bevallen was van die twee deugnieten die mijn borsten geruïneerd hebben. Nadat ik gestopt was met borstvoeding bij mijn eerste zoon, kwamen ze weer in hun vorm, maar na de tweede zoon werden ze niet meer wat ze waren. Ik begrijp dat het natuurlijk is, maar nu lijken die twee dingen zich te willen verstoppen voor de wereld en ik kan het hen niet kwalijk nemen. Ze doen mij denken aan gebruikte en uitgedroogde theezakjes."

Daarom overweegt Portia nu een borstvergroting en vraagt daarvoor raad aan haar fans. "Het was iets wat ik altijd al overwogen heb voor nadat ik kinderen had gekregen. Ik wil niets groots en het moet er natuurlijk en klassevol blijven uitzien. Maar het zou me terug wat zelfvertrouwen geven en mijn lichaam weer in evenwicht brengen."

"Ik ben toch niet de eerste moeder die haar borsten wil laten herstellen na de borstvoeding? Bij deze een oproep aan alle mama's: geef me de details. Zal ik er spijt van hebben?", besluit ze haar post.

Een bericht gedeeld door Portia Freeman (@portiaportiaaaa) op 21 Feb 2017 om 3:20 PST