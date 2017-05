Hasselt / Diepenbeek -

De Franstalige Universtiteit ULB in Brussel veroorzaakte een rel door studentes aan te sporen om een decolleté te dragen naar de proclamatie. Ze gaf zelf toe dat die vraag totaal ongepast is. De Universiteit Hasselt heeft geen kledingvoorschriften, studenten dragen wat ze willen. Maar nu de examens eraan komen, kan ook dat voor ongemakken zorgen. Want wat is de gepaste kledij voor een mondeling examen als er geen voorschriften zijn?