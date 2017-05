ROLAND GARROS. Wickmayer meteen uitgeschakeld, sterke Van Uytvanck naar tweede ronde

Voor Yanina Wickmayer zit Roland Garros er al na één ronde op. Wickmayer moest de duimen leggen voor de beloftevolle Russische Daria Kasatkina (WTA-28). De 20-jarige won na twee sets: 7-5 en 6-4. Alison Van Uytvanck plaatste zich wel voor de tweede ronde, na een zege in twee sets tegen de Japanse Naomi Osaka (WTA-55). Zij neemt het op tegen de winnares van het duel tussen Fiona Ferro (WTA-208) en Agnieszka Radwanska (WTA-10).

Haar tiende Roland Garros werd een editie om snel te vergeten voor Yanina Wickmayer, die nog maar net hersteld was van een polsblessure. Tegen de Russische had de 27-jarige het echter nooit makkelijk, Kasatkina brak door de opslag van Wickmayer bij een 3-2 stand. Wickmayer lukte wel een rebreak, waardoor het spannend bleef tot bij 5-5 in de eerste set. De volgende twee spelletjes gingen echter naar de 20-jarige Russische, die zo de eerste set binnenhaalde.

In de tweede set verraste de Russische Wickmayer opnieuw, al redde ‘Wicky’ bij een 2-0 stand wel drie breekpunten, maar de Brabantse kon nooit echt de bovenhand nemen in set twee. Ze verloor na 1 uur en 26 minuten, met 7-5 en 6-4. Het is de vijfde keer op tien deelnames dat Wickmayer er in de eerste ronde uitgaat op Roland Garros. Vorig jaar bereikte ze wel de zestiende finales. Daarin bleek toen de latere toernooiwinnares Garbine Muguruza (WTA-5) met 6-3 en 6-0 te sterk.

Van Uytvanck wel door

Van Uytvanck zat meteen goed in de wedstrijd. De Grimbergse brak meteen door de opslag van Osaka, die voorsprong gaf ze niet meer uit handen. Bij 2-5 liet ze wel de kans liggen om de set naar zich toe te trekken, maar bij de volgende kans was het wel prijs: 3-6 na 54 minuten spelen in de eerste set.

De Japanse leek te breken en Van Uytvanck kapitaliseerde haar goede vorm in de tweede set. Ze liep uit tot 1-3, maar daarna stokte de machine en kwam een nochtans nerveus spelende Osaka zelfs helemaal terug in de wedstrijd. Bij een 5-5 stand brak Van Uytvanck echter door de opslag van de 19-jarige Japanse, waarna ze de wedstrijd uitspeelde op de eigen opslag: 5-7, game set en match voor Alison Van Uytvanck. In de volgende ronde wacht de winnares van het duel tussen Fiona Ferro (WTA-208) en Agnieszka Radwanska (WTA-10). Maandag plaatsten Kirsten Flipkens (WTA 87) en Elise Mertens (WTA 60) zich al voor de tweede ronde.