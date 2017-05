Toni Coppers draagt Truiens moordverhaal op aan zijn oma's

Sint-Truiden - Auteur Toni Coppers poseert fier met een exemplaar van 'Alice', Coppers schreef het 'vrolijk moordverhaal' naar aanleiding van de opening van de gerenoveerde bibliiotheek van Sint-Truiden, die zijn naam draagt.

Het verhaal is trouwens opgedragen aan zijn Truiense oma's Alice en Jeanne. "Ik kom nog vaak in Sint-Truiden, want mijn ouders wonen in Gorsem", zegt Coppers. "Zij zijn dan ook hier fier dat de bibliotheek naar mij genoemd is."

Coppers kwam dinsdag even langs in 't Nieuwscafé, waar de pop-upredactie van HBvL en PXL Journalistiek aan het werk is. Donderdag om 14u geeft Coppers nog een lezing in de foyer van de bib. Inschrijven kan via lezing@hetbelangvanlimburg.be