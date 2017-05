Stelende werknemer verraden door luxueuze levensstijl

Heers - Een 48-jarige man uit Heers heeft zich dinsdag voor de Hasseltse correctionele rechtbank moeten verantwoorden voor onder meer valsheid in geschrifte en loondiefstal. Het parket verdenkt hem ervan tussen 2011 en 2014 gesjoemeld te hebben met de aankoop van europaletten bij het bedrijf Power Tools nv.

Volgens de burgerlijke partij gaat het om een bedrag van 275.000 euro. De verdediging betwist het gefoefel niet, maar wel de omvang , de periode en het gevraagde bedrag. Samen met de leverancier, een Nederlander van 53, had de verdachte een handeltje opgezet. Hij bestelde volle vrachtwagens met 697 paletten terwijl er geregeld maar 300 of zelfs geen arriveerden. In ruil mocht de leverancier houtafval van het bedrijf meenemen. Het bedrog kwam aan het licht omdat het aantal bestellingen op drie jaar tijd verdubbelde, het houtafval plotseling afnam van 16 naar 4 vrachtwagens per jaar ondanks dat de omzet in beperkte mate toenam. Ook ging er een lampje branden omdat de veertiger uitpakte met de mooie reisjes, dure fietsen, aankoop van een BMW X5, een villa met zwembad huurde terwijl dat niet in verhouding met zijn loon stond. Telkens als de paletten arriveerden wist hij ze zo te schikken alsof het leek dat er een grote lading gearriveerd was. Daarnaast mocht een collega zich nooit bekommeren over deze zaken als hij met verlof was. Het parket vorderde 12 maanden en 9.000 euro boete voor elk, zij het deels met uitstel. De bvba achter de palettenleverancier hangt 30.000 euro boete boven het hoofd. Vonnis op 27 juni.