“Europa moet internationale speler zijn”

De Duitse bondskanselier Angela Merkel heeft dinsdag, tijdens een Duits-Indiaas overleg in Berlijn, benadrukt dat Europa “een speler moet zijn die ook op internationaal niveau meespeelt”. Ze pleitte daarbij onder meer voor een betere gemeenschappelijke buitenlandpolitiek van de EU-lidstaten.

In een reactie op het eerder protectionistische beleid van de Amerikaanse president Donald Trump, had Merkel eerder al voor een grotere Europese onafhankelijkheid gepleit. Tijdens een Duits-Indiaas overleg in Berlijn, pleitte ze er dinsdag opnieuw voor om van Europa “een internationaal betrokken speler” te maken. Ze toonde zich onder meer voorstander van een betere gemeenschappelijke buitenlandpolitiek van de EU-lidstaten. Ook op het vlak van migratie draagt een gemeenschappelijk Europees beleid haar voorkeur weg.

Tegelijkertijd beklemtoonde ze het belang van de trans-Atlantische betrekkingen. Het Duits-Indiase overleg “is op geen enkele manier tegen andere betrekkingen gericht, ook niet tegen de trans-Atlantische relaties, die historisch van groot belang zijn voor ons en dat ook in de toekomst zullen blijven.”

De Amerikaanse president Trump had dinsdag op Twitter nog fel uitgehaald naar Merkel en naar het Duitse beleid, dat “heel slecht “ is voor de VS.

