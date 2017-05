Child Focus brengt met muziektheater sexting onder de aandacht

Mechelen - In Mechelen is dinsdag “SEKS THING” in première gegaan, een voorstelling die de gevolgen van sexting voor jongeren in de kijker zet. Doelgroep zijn leerlingen van de tweede graad, die soms te nonchalant omgaan met sexting, naakt- of seksueel getinte foto’s via sociale media verspreiden, en daardoor zichzelf of anderen in de problemen kunnen brengen.

De voorstelling kwam er op initiatief van Child Focus en wordt gespeeld voor scholen. Tijdens de voorstelling ondervinden ze aan den lijve wat de gevolgen van sexting kunnen zijn.

“Online privacy is zoveel meer dan een goed paswoord of cybersecurity”, zegt Heidi De Pauw, CEO van Child Focus. “8,1 procent van de jongeren heeft zelf al eens een sext gemaakt en daarna verspreid, maar 25,1 pct van de jongeren heeft er al een ontvangen. In 2016 werden bij Child Focus 126 dossiers van uit de hand gelopen sexting opgevolgd. Eens in cyberspace is het heel moeilijk opnieuw controle te krijgen of een foto te wissen.”

Child Focus richt zich vooral op preventie van diegene die sexts verzendt maar ook op de ontvangers en verspreiders. “Ze moeten beseffen dat zij mee schuldig zijn aan wat daarna volgt”, aldus De Pauw.

Ook staatssecretaris voor Privacy Philippe de Backer reageert enthousiast op de voorstelling. “Er is een grote nood aan meer informatie over wat er met gedeelde gegevens gebeurt”, zegt hij. “Dit soort van initiatieven is superbelangrijk. Zorg dragen voor privacy is vooral bewustwording liever dan meteen repressief optreden.”

De Backer heeft tijdens zijn scholentournee al zo’n 1500 leerlingen gesproken en zet zijn tournee in september voort. “Mijn boodschap is duidelijk: denk na wat je deelt en heb respect voor wat je ziet en ontvangt. In het onderwijs moet meer aandacht komen voor (sociale) mediawijsheid.”

Scholen kunnen de voorstelling “SEKS THING” boeken via O’kontreir (www.okontreir.be). De voorstelling kan ook op verplaatsing worden gebracht.

(belga)