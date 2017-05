Werkstraf voor Turkse cafébaas die kansspelen organiseert

Genk - De Turkse uitbater van het Genkse café Orion werd dinsdag veroordeeld tot een werkstraf van 100 uur en een geldboete van 3.000 euro voor het organiseren van kansspelen. Enkele deelnemers moeten een geldboete van 600 euro betalen. Zelf bleven de mannen ontkennen. “We kwamen er enkel barbecuëen”, zo klonk het.

Op 27 januari 2015 voerde de kansspelcommissie samen met de politiediensten controles uit in cafés in Genk. In een horecazaak troffen de agenten in een afgescheiden deel van het café tafels aan voor Turkse kaart-en dobbelsteenspelen. In totaal stonden er 19 mannen rond de tafels terwijl er rijkelijk met briefjes van twintig euro gezwaaid werd.

Barbecue

“De café-uitbater is duidelijk de organisator”, stelde het openbaar ministerie tijdens de zitting begin mei. “Maar iedereen die er aanwezig was nam deel aan de spelen.” Zelf ontkenden de beklaagden elke betrokkenheid. “Ik verkocht enkel drankjes”, verklaarde de uitbater van het etablissement. De rest van de verdachten beweerden er aanwezig te zijn voor een barbecue. “We speelden met de kaarten, maar van kansspelen weet ik niets”, klonk het bij een van hen.

De deelnemers aan het dobbelsteenspel, krijgen een geldboete van 600 euro. De spelers van het kaartspel kregen de vrijspraak aangezien het volgens de rechter niet als kansspel gedefinieerd kan worden. De vader van de uitbater moet een werkstraf van 70 uur uitvoeren omdat hij zijn zoon aanraadde een dobbelsteenspel te installeren.