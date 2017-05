ROLAND GARROS. Murray naar volgende ronde, Simona Halep eenvoudig door

Andy Murray heeft zich redelijk eenvoudig naar de volgende ronde op Roland Garros getennist. De Schot won na vier sets van de Rus Andrey Kuznetsov: 6-4, 4-6, 6-2 en 6-0. Het Duitse toptalent Alexander Zverev (ATP 10) werd in de eerste ronde van Roland Garros uitgeschakeld. De pas 20-jarige Zverev bleek niet opgewassen tegen de ervaren Fernando Verdasco (ATP 37).

Andy Murray (ATP-1) moest tegen de Rus Andrey Kuznetsov (ATP-73) wel een set prijsgeven, maar won zijn openingswedstrijd in Parijs uiteindelijk toch in vier sets (6-4, 4-6, 6-2, 6-0). De 30-jarige Murray kent een wisselvallig seizoen nadat hij vorig jaar het seizoen afsloot als ‘s werelds nummer een. Hij geraakte tijdens zijn vier voorbereidingstoernooien op Roland-Garros niet verder dan een halve finale in Barcelona.

Murray won de eerste set met 6-4, maar moest de tweede verrassend aan de 26-jarige Kuznetsov laten. In de twee volgende sets schakelde Murray een versnelling hoger en trok hij die makkelijk met 6-2 en 6-0 naar zich toe. De wedstrijd duurde 2 uur en 32 minuten. In de volgende ronde speelt Murray tegen de Slovaak Martin Klizan (ATP-50).

Juan Martin del Potro proeft opnieuw van zege

Del Potro stond voor het eerst op de hoofdtabel van Roland Garros in 2006. Drie jaar bereikte hij de halve finales, in 2012 de kwartfinales. Dat was, tot vandaag, meteen ook zijn laatste optreden op het Franse gravel. De boomlange Argentijn (1m98), in 2009 winnaar van de US Open, sukkelde de voorbije jaren met heel wat blessureleed, vooral aan de pols.

In de tweede ronde neemt de 28-jarige Del Potro het op tegen de Cyprioot Marcos Baghdatis (ATP 62) of de Spanjaard Nicolas Almagro (ATP 69).

Wawrinka, Kyrgios en Nishikori vlot naar tweede ronde

Stan Wawrinka Foto: Photo News

De 32-jarige Stan Wawrinka raakte in de eerste ronde vlot voorbij Jozef Kovalik. De Zwitser won in 3 sets met 6-2, 7-6, en 6-3. Wawrinka was in 2015 eindwinnaar op het Parijse gravel. Vorig jaar verloor hij de halve finale van Andy Murray.

In de tweede ronde staat de Zwitser tegenover de Oekraïner Alexandr Dolgopolov (ATP 89). Die ging met 7-5, 6-3 en 6-4 voorbij de Argentijn Carlos Berlocq (ATP 64).

Ook de Australiër Nick Kyrgios (ATP 19) plaatste zich in drie sets (6-3, 7-6 (7/4), 6-3) ten koste van de Duitser Philipp Kohlschreiber (ATP 43) voor de tweede ronde van Roland Garros.

De Japanner Kei Nishikori (ATP 8) had vier sets nodig om te winnen van de Australiër Kokkinakis. Het werd 4-6, 6-1, 6-4 en 6-4.

Fernando Verdasco schakelt negende reekshoofd Alexander Zverev uit

Alexander Zverev Foto: Photo News

Het Duitse toptalent Alexander Zverev (ATP 10) heeft de eerste ronde van Roland Garros niet overleefd. De pas 20-jarige Zverev bleek dinsdag niet opgewassen tegen de ervaren Fernando Verdasco (ATP 37).

De 33-jarige Spanjaard haalde het op Court Philippe Chatrier met 6-4, 3-6, 6-4 en 6-2. De partij duurde 2 uur en 53 minuten. Zverev was het negende reekshoofd in Parijs. Vorig jaar haalde hij bij zijn eerste deelname de derde ronde. Fernando Verdasco staat al voor het veertiende opeenvolgende jaar op de hoofdtabel van Roland Garros. Vijf keer stootte hij door tot de vierde ronde (achtste finales).

Verdasco’s volgende tegenstander wordt de Fransman Pierre-Hugues Herbert (ATP 82). Die schakelde de Amerikaan Jared Donaldson (ATP 72) uit met 6-4, 7-6 (7/5) en 6-4.

Simona Halep neemt vlot eerste horde

‘s Werelds nummer vier Simona Halep heeft zich dinsdag vlot voor de tweede ronde van Roland-Garros geplaatst. De 25-jarige Roemeense, derde reekshoofd op het gravel in Parijs, nam in 1 uur en 7 minuten met 6-2 en 6-3 de maat van de Slovaakse Jana Cepelova (WTA-89). De Duitse Tatjana Maria (WTA-102) is haar volgende tegenstandster.

Halep kan in de Franse hoofdstad de eerste plaats op de wereldranglijst veroveren. Ze moet het toernooi dan wel winnen. Dat geldt ook voor de Tsjechische Karolina Pliskova (WTA-3), die maandag startte met 7-5, 6-2 winst tegen de Chinese Zheng Shuai (WTA-67) en woensdag in de tweede ronde de Russische Ekaterina Alexandrova (WTA-86) treft. Als een andere speelster het toernooi wint, blijft de Duitse Angelique Kerber ondanks haar uitschakeling in de eerste ronde de nummer een van de wereld.

Zevende reekshoofd Johanna Konta moet meteen inpakken

Johanna Konta Foto: REUTERS

De Britse Johanna Konta (WTA 8) is dinsdag uitgeschakeld in de eerste ronde van Roland Garros. Het zevende reekshoofd ging met 1-6, 7-6 (7/2) en 6-4 onderuit tegen de Taiwanese Su-Wei Hsieh (WTA 109). Konta, 26, beleefde in haar carrière nog maar weinig plezier op het Parijse gravel. Zowel in 2015 als 2016, bij haar twee eerdere deelnames, sneuvelde ze in de eerste ronde.

Op de voorbije Australian Open haalde Konta nog de kwartfinales, in 2016 stootte ze ‘down under’ zelfs door tot de laatste vier. Su-Wei Hsieh neemt het in de tweede ronde op tegen de Amerikaanse Taylor Townsend (WTA 121). Die wipte de Japanse qualifier Miyu Kato (WTA 199) met 6-4 en 6-0.