Calorieën verbranden met een sporthorloge? Geloof het niet allemaal

Sporthorloges geven aan hoeveel kilocalorieën je verbrandt tijdens lichamelijke activiteiten zoals lopen en fietsen, maar daarom is het aantal dat op je scherm verschijnt nog niet juist. Integendeel: het aantal kan sterk afwijken van de werkelijkheid. Dat blijkt uit een recent onderzoek aan de Californische Stanford University in de Verenigde Staten.

Een team onderzoekers onderwierp zeven populaire sporthorloges aan een test terwijl een groep van zestig proefpersonen elk een van de horloges om de pols had. De geteste producten? Apple Watch, Basis Peak, Fitbit, Microsoft Band, Mio Alpha, PulseOn en Samsung Gear. De deelnemers werden gevraagd om te zitten, wandelen, maar ook om te fietsen en even te lopen met het sportaccessoire aan.

Tijdens het sporten werden de metingen - hartslag en aantal verbrande calorieën - van de horloges geanalyseerd en gelinkt aan testresultaten uit een laboratorium. In het labo werd de hartslag van de deelnemers in kaart gebracht via een cardiogram, de verbrande calorieën werden geëvalueerd door middel van de zuurstofconcentratie tijdens de activiteiten van de deelnemers.

En wat blijkt? Sporthorloges zijn in staat om de hartslag redelijk betrouwbaar weer te geven, maar schieten tekort als het aankomt op de weergave van het aantal verbrande kilocalorieën. Dit gaven de meeste toestellen zeer onnauwkeurig weer. De zogenaamde Fitbit scoort op dit vlak het best, al zat het sporthorloge er toch nog 27 procent naast in vergelijking met de nauwkeurigere laboratoriumtesten. Tijdens het sporten met de PulseOn geloof je beter niets van de verbrande kcal, want het toestel heeft een foutenmarge van bijna 93 procent.