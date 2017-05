Golden State moet zonder coach Steve Kerr aan finale NBA beginnen

Coach Steve Kerr geraakt niet op tijd fit om op de bank van de Golden State Warriors te zitten tijdens de eerste finalewedstrijd van de NBA. Daarin neemt zijn team het net als de voorbije twee jaar op tegen Cleveland. Kerr heeft felle hoofdpijn als gevolg van een slecht verlopen rugoperatie.

“Ik ben nog niet klaar om te coachen”, liet de 51-jarige Kerr maandag weten. Onder leiding van zijn assistent Mike Brown begaf Golden State zich ongeslagen richting finale. Kerr, die in 2015 al kampioen speelde met de Warriors, miste dit seizoen al tien wedstrijden door zijn gezondheidsproblemen. “Na de eerste finalewedstrijd is het een goed moment om een besluit te nemen over mijn rol”, aldus de succesvolle coach.

De eerste wedstrijd tegen de Cleveland Cavaliers staat donderdag in Oakland op het programma. Het gaat om een best-of-seven.