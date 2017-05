Leden kunstkring Perebloesem vieren 25 jaar houtsnijplezier

Peer - De twee eerste weken van juni staat Peer in het teken van het houtsnijwerk. Kunstkring Perebloesem bestaat dan 25 jaar. Het feestelijke gebeuren gaat gepaard met een mooie tentoonstelling in het Bruegelhuis.

In 1988 organiseerde de Stad Peer een cursus houtsnijwerk onder leiding van Nand Hendrix. Hij leerde iedereen de fijne kneepjes van het maken van bas-reliëfs en beelden in hout. Na verloop van tijd werd duidelijk dat wie eenmaal gebeten was door de houtmicrobe, niet snel zou lossen. Op 2 oktober 1992 werd dan ook Kunstkring Perebloesem opgericht, als vereniging voor wie wil houtsnijden en beeldhouwen in hout.

Momenteel telt deze vereniging 33 leden. In al die jaren is het aantal ongeveer hetzelfde gebleven. Er zijn er die er sinds 1988 bij zijn, er vallen er weg maar er komen ook steeds weer nieuwe leden bij. De jongste is momenteel 23 jaar, de oudste 85. Zowel mannen als vrouwen, zowel schrijnwerkers als kantoorbedienden. Het enige wat je nodig hebt, is geduld, scherpe beitels en een blok hout. Wekelijks komen ze 2 uur samen om iets te creëren uit hout. Iedereen maakt iets anders en kan zijn karakter leggen in zijn of haar kunstwerk. Het is een mooie hobby waaruit al veel warme vriendschappen zijn ontstaan. Net zoals hout een warme materie is om mee te werken.

Samen met 650 jaar Stad Peer, wil de vereniging hun 25ste verjaardag in de kijker zetten met een tentoonstelling. Een gedeelte bestaat uit beelden en bas-reliëfs van uit de beginjaren van de vereniging met als thema “de Stad Peer”. Het andere deel zijn prachtige creaties van alle nu nog actieve houtsnijders van Kunstkring Perebloesem.

De tentoonstelling is gratis te bezoeken van zaterdag 3 tot en met zondag 11 juni 2017 in het Bruegelhuis, Markt 15, 3990 Peer. Elke dag zijn er houtsnijders aanwezig die je graag wat meer vertellen over hun passie.