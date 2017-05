Betalen huurders binnenkort drie maanden waarborg? “Je moet niet leven van een uitkering om dat veel geld te vinden”

“Het evenwicht tussen de rechten van de huurder en van de verhuurder wordt verstoord. De huurwaarborg optrekken van twee naar drie maanden zonder garanties voor de meest kwetsbare groepen op de huurmarkt, is onaanvaardbaar.” Vlaams parlementslid Katrien Partyka (CD&V) is niet te spreken over de plannen van minister van Wonen Liesbeth Homans met het nieuwe huurdecreet.