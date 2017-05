Gestolen fiets van autistische jongen teruggevonden

Hasselt - Zondagavond werd de fiets van de autistische Wouter Steukers (21) gestolen op het Capucienenplein in Hasselt. Etienne en zijn zoon hadden heel de namiddag vertoefd op een terras en wilden ’s avonds weer naar huis fietsen. Tevergeefs, want Wouters fiets was verdwenen. Een oproep op Facebook werd verspreid. En met succes, want de fiets werd teruggevonden langs de Luikersteenweg.

Wouter rijdt met een aangepaste fiets, omdat hij aan een zware vorm van autisme lijdt. Zo werden de versnellingen aangepast en kreeg de fiets grotere banden. “Met een gewone fiets kon hij ons nooit volgen. Daarom lieten we de aanpassingen doen, want hij fietst enorm graag”, zegt vader Etienne.

Maar zondagavond raakte Wouter helemaal de kluts kwijt. “Vanaf toen stond hij onder constante stress. Een nieuwe tweewieler kopen is niet zo vanzelfsprekend. De kleur zou al exact dezelfde moeten zijn, want anders raakt hij nog meer van slag.”

Broer Ruben verspreidde een foto van de fiets via Facebook. Het bericht werd bijna 5.000 keer gedeeld. Fietsenmaker Peter Heleven heeft de fiets nu teruggevonden aan de Luikersteenweg. “Morgen (vandaag, nvdr.) mogen we hem gaan halen. Wouter is zo blij. We zijn meteen een ijsje gaan eten om het te vieren.”