Slachtoffers van rampen kunnen sneller worden vergoed

Brussel - Verzekeraars moeten na rampen, ontploffingen, ongevallen... niet meer wachten op een uitspraak in de strafzaak, en de strafzaak zal niet meer misbruikt kunnen worden om een uitbetaling uit te stellen. Dat staat in een wetsvoorstel van minister van Justitie Koen Geens (CD&V), dat eerder deze maand werd goedgekeurd en binnenkort in het Staatsblad verschijnt.

Door een oude rechtsregel moest de burgerlijke rechter wachten op de uitspraak van de strafrechter alvorens een schadevergoeding toe te kennen. En zo’n strafzaak durft al eens aan te slepen.

“Wij moeten in de eerste plaats altijd stilstaan bij het leed van slachtoffers”, zegt minister Geens. “Een procedure waarbij de slachtoffers jarenlang moeten wachten op een schadevergoeding is voor niemand goed. Ook voor Justitie niet. Daarom draaien we de procedure om en kunnen slachtoffers binnenkort al een schadevergoeding krijgen vóór de strafrechter een uitspraak heeft gedaan over de zaak.”

De nieuwe wet, die eerder deze maand unaniem werd goedgekeurd in de Kamer, slaat op alle gevallen van foutloze aansprakelijkheid die eerder werden ingevoerd in de wetgeving. Ze verschijnt “eerstdaags” in het Staatsblad. “De nieuwe procedure zal onmiddellijk van toepassing zijn op hangende rechtsgedingen”, laat het kabinet-Geens weten.

Behalve de versnelling van de uitbetalingsprocedure regelt de wet ook de coördinatie van het deskundigenonderzoek in rechtszaken waarin een expert wordt aangesteld.