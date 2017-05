Brussels op één zege van finaleplaats

Brussels is maandag op één zege van een plaats in de finale om de Belgische basketbaltitel gekomen. De nummer drie uit de reguliere competitie ging met 71-74 winnen op het terrein van Antwerp, de nummer twee. Bij de rust stond de thuisploeg nog 41-31 voor.

De eerste twee kwarts waren voor Antwerp (20-19, 21-12). In het derde kwart (16-19) knabbelden de Brusselaars drie puntjes van de achterstand af en in het slotkwart (14-24) keerden ze de situatie helemaal om. Brandon Ubel (21 ptn), Jeremy Simmons (13, 6 rbds), T.J. Bray (11), Chris Dowe (10) en Augustas Peciukevicius (10, 6 rbds) waren de architecten van de Brusselse zege.

Donderdag krijgt Brussels voor eigen publiek de kans om Antwerp de genadeslag toe te brengen in de best of five. Van enig thuisvoordeel blijkt in deze halve finale echter geen sprake. Brussels won in Antwerpen ook het eerste duel (81-90). Antwerp kwam in Brussel langszij (67-71). Als de Giants de scheve situatie donderdag opnieuw kunnen rechttrekken, volgt zondag een vijfde beslissende wedstrijd in Antwerpen.

De winnaar van het duel neemt het in de finale op tegen Oostende. De titelverdediger ontdeed zich in drie wedstrijden van Charleroi.