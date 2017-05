Student ontsnapt nipt aan ingeslagen onweer en filmt alles

Met zo’n tropisch weer als de voorbije dagen is het niet vreemd dat er op een bepaald moment hevig onweer is, gepaard met bliksemschichten. En dat kon Alex aan levenden lijve ondervinden. “Het leek alsof we er middenin stonden”, klinkt het.

De 23-jarige student Alex Sawyer uit Plymouth, het Verenigd Koninkrijk, zag grote bliksemschichten vanuit z’n raam toen hij besloot alles te filmen. “Ik dacht dat het een coole video zou opleveren voor op Snapchat”, zegt hij. Maar niet veel later kwam de bliksem dichterbij en werd het menens. “Het leek alsof mijn vrienden en ik er middenin stonden. We zagen dat er onder andere een vuurbal insloeg op een huis zo’n 20 meter van ons. Het was eigenlijk alsof het vuur regende uit de hemel. Gelukkig bleven wij allemaal gespaard”, gaat hij verder.

Alle hulpdiensten waren al snel ter plaatse en gaven de getroffen huizen de nodige bijstand. Of er gewonden zijn gevallen, is niet geweten.