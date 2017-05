Riemst -

Hoewel de Nederlander na zijn overwinning in de Ronde van Italië naar zijn ouders in Maastricht trok, hebben de Riemstenaren maandag “hun” Tom Dumoulin al gehuldigd. Terwijl zijn buren Dumoulins woning in Kanne versierden, kleurde de brug over het Albertkanaal ’s avonds roze. Woensdag wordt de Giro-winnaar in Maastricht verwacht voor een groot feest, en daar zullen ongetwijfeld ook heel wat Riemstenaren bij aanwezig zijn.