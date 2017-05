FACT CHECK. Wie te weinig slaapt, wordt lelijk

Dr. Marleen Finoulst checkt met haar team wat waar en niet waar is.

Onderzoekers van het Zweedse Karolinska Instituut in Stockholm zetten volgend psychologisch experiment op: ze vroegen 25 studenten (14 meisjes en 11 jongens) twee nachten weinig te slapen (gemiddeld 4 uur) en twee nachten voldoende te slapen (gemiddeld 8 uur). Na de korte en lange nachtjes werden portretfoto’s gemaakt van de studenten en die werden voorgelegd aan een panel van 122 andere studenten, waarvan de helft meisjes. Aan dat panel werd gevraagd punten te geven op basis van aantrekkelijkheid, gezond voorkomen, slaperig voorkomen en betrouwbaarheid van de personen op de foto’s. Voor elk item kende het panel een score tussen 0 tot 7 toe. In vergelijking met de portretten van uitgeslapen studenten, haalden de portretten gemaakt na een te korte nacht slechtere punten op aantrekkelijkheid (0,09 punten minder), op gezond voorkomen (0,11 punten minder) en op slaperigheid (0,25 punten meer). Wat betrouwbaarheid betrof toonden de scores geen verschil. De onderzoekers stelden ook vast dat de beoordelaars aangaven iets minder zin te hebben om contact te zoeken met de slaperige personen dan met de uitgeslapen personen op de foto’s: 2,1 procent minder. Ze concluderen dat slaaptekort een negatieve impact heeft op hoe je gezicht eruitziet: dat zou minder aantrekkelijk zijn voor anderen…

Tja, we hebben toch een paar bedenkingen bij dit onderzoek. Iedereen die ’s ochtends in de spiegel kijkt na een veel te korte nacht, ziet ook wel dat de gelaatsuitdrukking minder fris oogt en dat je er iets minder goed uitziet. Of je dat echt lelijker maakt voor anderen? Het verschil op de zevenpunten-schaal was alvast bijzonder klein: 0,09 punten. De beoordelaars hadden 2 procent minder zin om contact te zoeken met de personen die slecht geslapen hadden: vraag is wat 2 procent voorstelt in de realiteit? Het lijkt ons in alle geval niet echt iets om je zorgen over te maken.

Deze studie werd uitgevoerd bij een groep Zweedse studenten: ze kregen filmtickets als ze meededen. Dat de scores zo dicht bij elkaar liggen, zou kunnen te wijten zijn aan een lage motivatie om deel te nemen aan het panel. Vermoedelijk was dit panel studenten meer geïnteresseerd in de gratis filmtickets dan in het bestuderen en becommentariëren van de portretfoto’s.

Voldoende slapen is om veel redenen belangrijk, in de eerste plaats voor je mentale gezondheid. Uitgerust voel je je fitter. Wie slaaptekort opstapelt, verhoogt bovendien het risico op overgewicht (je bent geneigd vettiger te eten als je weinig geslapen hebt) en mentale problemen (prikkelbaarheid, verminderde concentratie).

10% WAAR

Is daar nu echt een studie voor nodig? De spiegel vertelt ons ook wel dat we minder aantrekkelijk zijn na een veel te korte nacht… Of je daar beduidend lelijker van wordt? Natuurlijk niet! Gewoon de volgende avond op tijd naar bed.