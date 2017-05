VIDEO. De topmomenten uit ‘Liefde Voor Muziek’

De gitaren zijn opgeborgen, de stemmen zingen terug hun eigen nummers. Maar toch zullen de dagen in Mallorca waarin Josje, Bart Peeters, Clouseau, Lady Linn, Gers Pardoel, Isabelle A en Natalia samenwerkten in “Liefde Voor Muziek” nog voor een lange tijd in het geheugen gegrift staan van televisiekijkend Vlaanderen. In de laatste aflevering blikken ze dan ook met veel plezier terug naar de topmomenten van dit derde seizoen.

1 maand. Zo weinig tijd hadden de kandidaten nodig om te repeteren voor hun gloednieuwe versies van elkaars kaskrakers. En dat zag er geweldig uit. Met de enthousiaste en getalenteerde muzikanten konden ze de nummers helemaal in hun eigen jasje steken.

Bart Peeters: “Ik ben eigenlijk niet zo’n werker”

En dat was absoluut niet te weinig, vertelde Bart Peeters tijdens de aflevering. “Ik ben niet zo’n werker. Muziek moet altijd een sport blijven, vind ik. Een soort ontspanningsvorm, zoals zwemmen in de zee. Mijn belangrijkste regel is eigenlijk: doet niet te goed je best. Dan pas wordt het goed. Je mag het niet dood repeteren.”

Maar het resultaat mocht er meer dan zijn. Eén van de favorieten: ‘Tele-Romeo’ (2001).

Bekijk meer video's van Liefde voor Muziek op vtm.be Video: VTM

En wanneer Clouseau zelf niet meer weet hoe ze hun ‘Nobelprijs’ (1996) nog moeten arrangeren, dan doet Bart Peeters het wel.

Bekijk meer video's van Liefde voor Muziek op vtm.be Video: VTM

Natalia: “Dit was het beste ooit”

De diva uit Vorselaar is dan weer onder de indruk van het materiaal waarmee ze mocht werken. “Van Isabelle A. wist ik bijvoorbeeld niet dat die zo veel hits had.” Eerst dacht ze aan de grootste hit ‘Hé, lekker beest’, maar daar stapte ze snel van af, waardoor het nergens in de aflevering te vinden was. Ze koos om aan de slag te gaan met ‘Dansen voor jou’ (1997). Maar dan op Natalia’s wijze.

Met de dance versie ‘How I Danced’ als gevolg, en dat deed heel wat fans enthousiast mee feesten.

Bekijk meer video's van Liefde voor Muziek op vtm.be Video: VTM

Eén van de meest gevoelige momenten kwam er door Natalia, die de gevoelige snaar wist te raken met een Engelstalige versie van ‘Je hebt een vriend’ (2001) van K3.

Video: VTM

Koen en Kris Wauters: “We maakten er altijd wel een Clouseau versie van”

Voor de heren van Clouseau was het soms wel zoeken, hoe ze met het materiaal moesten omgaan. “Niet dat we er overal echt Clouseau songs van wilden maken”, vertelt Kris. “Ja, maar toch, uiteindelijk hadden we toch altijd iets waar onze stijl in zat, al was het maar in de details. Die dan toch typisch zijn van u. Als je met iemand anders zijn repertoire bezig bent, dan ontdek je toch ook altijd iets van jezelf”, vindt Koen.

Ook de ervaren zangers voelden de stress, vooral bij hun versie ‘Alles voor mij’ van ‘She goes nana’ van The Radios (met Bart Peeters), waar ze het beste van zichzelf wilden geven. En dat was duidelijk zichtbaar.

Bekijk meer video's van Liefde voor Muziek op vtm.be Video: VTM

En dan hebben we het nog niet gedaan over de ‘Ik wil je terug’ die ze brachten voor Natalie haar ‘I want you back’ (2003).

Bekijk meer video's van Liefde voor Muziek op vtm.be Video: VTM

Josje: “Het after-K3-life”

Ex-K3’tje Josje begon met een schone lei aan het programma en vond zichzelf helemaal opnieuw uit tijdens ‘Liefde Voor Muziek’, los van haar rosse en zwartharige compagnons. “Ik wilde een bepaald stijltje brengen met zo hele hoge noten en fragiele klanken, maar wel met een goede bas eronder en je er wel op wil dansen.” De anderen zijn onder de indruk. “Het after-K3-life krijgt hier echt wel vorm. En een schone vorm”, vindt Koen Wauters.

Daar was ‘Feeling me’(2013) van Lady Linn perfect voor, bewees ze.

Bekijk meer video's van Liefde voor Muziek op vtm.be Video: VTM

Maar wat sinds dit seizoen in ieders collectieve geheugen staat gegrift is vooral Josjes rapversie van Gers zijn ‘Bagagedrager’ (2011).

Bekijk meer video's van Liefde voor Muziek op vtm.be Video: VTM

En ook de ‘Ik laat je nooit meer gaan’ (1994) naar het nummer van Isabelle A. was een topper van formaat.

Gers Pardoel: “Er waren geen regels, toch?”

Gers houdt van reggae, vertelt hij in de laatste aflevering van dit seizoen van Liefde Voor Muziek. “Alles is reggae. Ik ben reggae. Ik hou daar wel van”, lacht hij wanneer hij samen met de band sleutelt aan zijn versie van het nummer ‘Anne’ (1989) van Clouseau.

En dat zorgt voor een volledig nieuwe versie van de klassieker, inclusief zijn eigen danspassen.

Bekijk meer video's van Liefde voor Muziek op vtm.be Video: VTM

Powerhouse Gers Pardoel zette zijn stijl voor eens en voor altijd op de kaart met ‘Boom’ (2013) van Natalia, opnieuw een knaller van formaat. “Ik vond dat dat nog wel een andere benadering verdiende eigenlijk! Ik heb de tekst wel niet gebruikt. En de muziek eigenlijk ook niet. Maar ja, er zijn geen regels, dan gaan we die ook niet volgen, toch?”

Bekijk meer video's van Liefde voor Muziek op vtm.be Video: VTM

Ook tijdens het schrijven van ‘Love Affair’ (2008) was hij een beetje opstandig naar eigen zeggen. En dat zorgde voor een gevatte versie voor Lady Linn.

Bekijk meer video's van Liefde voor Muziek op vtm.be Video: VTM

Lady Linn: “Merci aan iedereen!”

Lady Linn is er weer helemaal ingevlogen tijdens Liefde Voor Muziek. Ze was zeven maanden geleden bevallen van een zoontje, maar nu kon ze zich weer helemaal in haar liedjes gooien. “Merci ook aan mijn lief en mijn (schoon)ouders die er waren, zodat ik op mijn gemak kon werken”, zegt ze nog blij. Of in die van de anderen uiteraard.

Eén van de memorabele nummers die zij bracht was dan ook een vintage versie van ‘Oya Lélé’ (2009) van K3.

Bekijk meer video's van Liefde voor Muziek op vtm.be Video: VTM

De speciale versie van Lady Linn van ‘Raindrops on a leaf’ zorgde voor één van de meest emotionele momenten in de hele serie. Bart schreef enkele jaren geleden het nummer ‘Wat Nog Komen Zou’ (2014), toen hij z’n vader verloor. Hij zal deze versie nooit vergeten. En wij ook niet.

Bekijk meer video's van Liefde voor Muziek op vtm.be Video: VTM

Isabelle A.: “Ik wilde de mensen laten zien dat ik iets kan. Gelukt!”

De ‘Hé lekker beest’-zangeres vond het dan weer geweldig hoe ze bij Liefde Voor Muziek kon laten zien welke genres ze allemaal aankan als artiest. “Dat vind ik wel tof! Ik wil de mensen wel laten zien dat ik iets kan, daarvoor dient het programma”, vertelt ze.

En haar ‘I’ve only begon to fight’ (2003), naar het nummer van Natalia, in de eerste aflevering was meteen raak.

Bekijk meer video's van Liefde voor Muziek op vtm.be Video: VTM

En dan kon ze ook nog eens rappen. Al verstond Gers er geen woord van, haar Gentse versie van ‘Louise’ (2014) was een groot succes: “Ik voelde de vibe, da’s al wat telt”.

Bekijk meer video's van Liefde voor Muziek op vtm.be Video: VTM

Maar ook in het Frans was ze feilloos. Haar ‘Dormir en cuillère’ naar 'Lepeltjesgewijs’ (2014) van Bart Peeters wordt sowieso een hit, als we de andere artiesten mogen geloven.

Bekijk meer video's van Liefde voor Muziek op vtm.be Video: VTM

Een programma dat heel wat muziekliefhebbers zullen missen. Tot het volgende seizoen misschien?