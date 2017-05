Jani gaat op ballet maar dat doet pijn: “Hoe kan ik nu ontspannen?”

Jani danste deze week de wereld van het ballet binnen, maar dat ging niet zonder slag of stoot. Ballerina’s hebben namelijk een gelijkaardige of zelfs betere fysiek dan topsporters, en presteren vaak onder veel meer pijn. En of Jani onder die pijn kon presteren, moest nog blijken.

Bij de rondleiding door het gebouw van het Ballet van Vlaanderen die Jani kreeg van danser Wim Vanlessen, keek Jani zijn ogen uit in de fysioriumte. Daarna wordt Jani ingewijd in de geheimen van de pointes, de schoentjes waarmee ballerina’s erin slagen op hun tenen te dansen.

Mentor Wim Vanlessen leidt Jani rond in het gebouw van het Ballet van Vlaanderen Video: Vier

Een inleiding tot de pointes Video: Vier

En dan komt de finale. Kan Jani een jury ervan overtuigen dat hij een professionele danser is? Of valt hij jammerlijk door de mand? Hoewel hij een mooie dans weet neer te zetten, is het moeilijk wedijveren met de jarenlange ervaring en training van de andere dansers. Het harde werk heeft echter geloond, want de jury twijfelde tussen Jani en zijn danspartner Anaïs, en een ander koppel.