Trend: Zo draag je een kittenheel

Geen zin in pijnlijke voeten, maar heeft je outfit toch een dosis hak nodig? Kies voor een kittenheel! Lang geleden was het ultra lage hakje een faux-pas, nu is de “mini pump” helemaal terug. Met deze items en combinatietips ben je alvast op de goede weg.

Office chic

Een kittenheel is het perfecte paar schoenen voor drukke werkdagen en lange meetings. Elegant en toch comfortabel! Met een geklede broek, bloes en trendy slingbacks ben je helemaal office-proof. Tip: met deze geklede outfit en kittenheels kan je gerust naar een feestje na je werkuren.

Jeans is altijd goed

Het specifieke model van een kittenheel staat altijd goed met…Inderdaad, jeans! Rol de pijpen van je skinny jeans een beetje op of kies voor een boyfriend-model zodat je enkels zichtbaar zijn. Een losse T-shirt of een off-shoulder top zijn ideaal voor deze casual, zomerse look.

Laat die benen zien

Kittenheels en zwierige kleedjes doen je figuur geen recht aan. Blote benen in combinatie met lage hakken maken je outfit snel te “geblokt”. Je kiest beter voor een halflang model uit plisséstof of tule. Liever iets anders? Kies dan voor een A-lijn model dat net boven je knie loopt. Zeg nu nog eens dat kittenheels oubollig zijn!