LRM sluit boekjaar af met winst van 168 miljoen euro

De Limburgse Investeringsmaatschappij LRM heeft het boekjaar 2016 afgesloten met een winst van 168 miljoen euro. Het eigen vermogen dikte aan tot 390 miljoen euro. Dit historische resultaat valt volgens LRM te verklaren door de verkoop van Punch Powertrain aan de Chinese YinYi groep, zo meldt het bedrijf maandag in een persbericht.

Vijfentwintig jaar na de sluiting van de Limburgse steenkoolmijnen blikt LRM tevreden terug: sinds haar ontstaan heeft de Limburgse Investeringsmaatschappij de kaap van 600 miljoen euro aan investeringen in bedrijven bereikt, kregen de voormalige mijnsites een make-over en kon LRM 347 miljoen euro aan dividenden uitkeren aan haar aandeelhouder, het Vlaams gewest.

Volgens LRM valt het succes te verklaren door de verkoop van Punch Powertrain, de leverancier van aandrijfsystemen in Sint-Truiden, aan de Chinese YinYi groep. “Dat dit kon gebeuren met de garantie van verankering en verdere groei van tewerkstelling in Limburg, maakt deze deal met voorsprong tot de meest succesvolle in het bestaan van LRM”, zegt voorzitter Hugo Leroi. “Ook voor Vlaanderen was de verkoop van Punch Powertrain een zeer belangrijke transactie. Dankzij deze deal kon de Vlaamse overheidsschuld met 500 miljoen euro verminderd worden.”

LRM heeft naar eigen zeggen “actief meegeschreven aan de wederopstanding van de Limburgse economie”. “Onze 120 portefeuillebedrijven zijn goed voor 12.183 jobs”, aldus CEO Stijn Bijnens. “Het zijn de ondernemers die jobs creëren, LRM is in deze een behulpzame leverancier van zuurstof.” Door een aantal grote exits zoals Punch Powertrain, VCST en Connect Group, daalt dat aantal in 2017 naar 7.705 jobs.

“Maar met de 120 groeiprojecten die tot hiertoe een KlimOp-lening hebben gekregen, gaan er nog eens 1.500 jobs gepaard”, aldus nog Bijnens. “En binnen de strategische projecten in onze vastgoedpoot, zoals Corda Campus, be-MINE en Terhills, zorgen we voor een omgeving waar opnieuw duizenden jobs gecreëerd kunnen worden.”