Genk - In het schrootverwerkend bedrijf Stelimet in Genk-Zuid is maandagavond om even voor 18 uur brand uitgebroken. De rookpluim is kilometers ver te zien.

De vlammen sloegen metershoog de lucht in. De brandweer van zone oost kreeg versterking van Bilzen. Of er slachtoffers zijn is op dit ogenblik nog niet duidelijk. Bij Stelimet is al meermaals brand uitgebroken.